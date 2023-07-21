Ухтинский пристав взыскал с серийного убийцы возмещение морального вреда

«Приговорен к пожизненному заключению, ранее был зарегистрирован: Республика Коми, г. Ухта, пер. Чибьюсский…» – так выглядит адрес должника в исполнительных производствах, возбужденных в Отделении судебных приставов по г. Ухте в отношении серийного убийцы Головачева.

Сергиево-Посадский городской суд удовлетворил гражданские иски двоих родственников погибших о взыскании с виновного компенсации морального вреда. Размер компенсаций устанавливался с учетом степени родства и составил 400 тыс. и 1 млн рублей.

Судебный пристав обратил взыскание на счета должника, и вся сумма была одномоментно перечислена на депозитный счет службы.

Больше времени потребовалось на то, чтобы найти взыскателей и их реквизиты.

После установления необходимых сведений компенсации направлены в г. Воронеж и г. Сочи. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.