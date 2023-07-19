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В Сыктывкаре исполнено решение суда об освобождении земельного участка

ОтНовости Читателей

Июл 19, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 окончено исполнительное производство об освобождении земельного участка в м. Давпон, на котором размещались три гаража из дерева и кирпича.

Исполнение судебного решения осложнялось тем, что владелица строений переехала из Сыктывкара в северную столицу. Получая от пристава процессуальные документы посредством портала Госуслуг, должник не реагировала, мер для сноса строений не предпринимала, за что трижды была привлечена к административной ответственности по ст. 17.14 и ст. 17.15 КоАП РФ.

К организации демонтажа построек должник приступила тогда, когда получила в подарок на день рождения путевку за рубеж: наложенное приставом ограничение на выезд из Российской Федерации закрыло границу.

Так как решение суда исполнено с опозданием, с должника взыскан исполнительский сбор в размере 5 000 рублей.

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