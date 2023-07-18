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Как взаимодействовать с судебным приставом в Коми

ОтНовости Читателей

Июл 18, 2023

УФССП России по Республике Коми напоминает, что большинство житейских ситуаций, связанных с исполнительным производством, не требует личного визита в отделение судебных приставов.

Искусственный интеллект

Виртуальный помощник Полина круглосуточно принимает звонки по номеру 8-800-303-00-00 (звонок бесплатный).

При общении с ней нужно назвать свои данные — фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации. А чтобы получить персональную информацию, гражданин должен подтвердить свою личность, назвав ИНН или СНИЛС.

После идентификации личности Полина предоставит сведения о возбужденных исполнительных производствах, аресте имущества и банковских счетов, о наличии ограничений на регистрационные действия с имуществом и ограничения выезда за пределы РФ. Кроме того Полина подскажет реквизиты для оплаты задолженности.

Интернет-приемная

Электронный сервис «Интернет-приемная» размещен на главной странице и в разделе «Обращения» на сайте Управления (https://r11.fssp.gov.ru/ir/).

Каждому сообщению, поданному таким образом, присваивается идентификационный номер, по которому в дальнейшем можно отследить его статус.

Ответ заявителю направляется на указанную электронную почту.

Центр информирования граждан

Задать вопросы сотруднику службы судебных приставов можно по телефону группы телефонного обслуживания 8 (8212) 28-79-86.

Звонки принимаются ежедневно с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу до 15:30.

Дежурный пристав

В каждом отделении УФССП России по Республике Коми работает дежурный пристав. Он может принять документы, распечатать квитанцию для оплаты задолженности, а также предоставить справочную информацию по исполнительному производству.

Дежурный сотрудник не рассчитывает сумму долга и не принимает другие процессуальные решения, так как этим занимается только судебный пристав-исполнитель, ведущий исполнительное производство.

Дежурный сотрудник принимает граждан с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу до 15:30 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Почтовые отправления документов

Если необходимо передать документы именно на бумажном носителе, но нет возможности прийти в отделение, рекомендуется воспользоваться почтовым отправлением с возможностью отслеживания.

Исполнительные документы и заявления можно самостоятельно опустить в ящики для приема корреспонденции, установленные во всех отделениях судебных приставов.

Портал Госуслуг

В личном кабинете на Госуслугах отражается весь ход исполнительного производства.

Там же должникам и взыскателям можно подать заявление, обращение, жалобу, ходатайство. В том числе — заявление о сохранении прожиточного минимума.

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