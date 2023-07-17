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В Вуктыле компенсирован моральный вред от преступления

ОтНовости Читателей

Июл 17, 2023

Совместное распитие спиртного, ссора, побои, смертельное ножевое ранение — в вуктыльской квартире произошло бытовое убийство. Для женщины, которая превысила пределы допустимой самообороны, финалом трагедии стало условное лишение свободы с выплатой матери потерпевшего компенсации морального вреда в размере 450 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства, которое велось в Межрайонном отделении по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми, судебный пристав арестовал одну из квартир должника и передал на торги в специализированную организацию. Покупатель не нашелся. Вторые торги, когда цена недвижимости была снижена на 15 %, также не состоялись, поэтому жилое помещение было предложено взыскателю. Получив отказ, пристав вернул имущество должнику.

Другими мерами принудительного исполнения решения суда были обращения взыскания на счета должника и заработную плату.

Так как долг перед взыскателем погашен за пределами срока, установленного для добровольного исполнения требований, должнику придется выплатить 7 % от взысканной суммы в качестве исполнительского сбора.

От Новости Читателей

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