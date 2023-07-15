В Печоре отец троих детей погасил задолженность по алиментам ради сохранения гаража

В отношении жителя г. Печоры возбуждено два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание троих детей от двух браков.

Должник длительное время не был официально трудоустроен и накопил задолженность, превышающую 400 тыс. рублей.

В ходе исполнения требований исполнительных документов судебный пристав ОСП по г. Печоре наложила арест на гараж должника и земельный участок и обратилась в суд за обращением взыскания на имущество.

Во избежание реализации арестованного имущества должник в течение месяца частями выплатил всю имеющуюся задолженность по алиментам.

Судебный пристав-исполнитель направила в суд заявление об отказе от исковых требований в полном объеме и прекращении производства по делу.

Исполнительные производства окончены направлением копии исполнительных документов по месту работы должника для удержания периодических платежей.