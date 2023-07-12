Пенсионер из Сыктывкара вернул государству воркутинскую надбавку

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании неосновательно полученной переплаты пенсии в размере 260 тыс. рублей.

Должник 2,5 года получал пенсию за выслугу лет с воркутинским коэффициентом 1,6, хотя фактически жил в Сыктывкаре, где коэффициент составляет 1,2.

Возбудив исполнительное производство на основании судебного решения, пристав обратила взыскание на половину пенсии должника, вынесла запрет на регистрационные действия с квартирой в Сыктывкаре и автомобилем «Ниссан Кашкай».

Должник перечислил переплату напрямую взыскателю и предоставил приставу платежные документы. Меры принудительного исполнения были немедленно отменены.

Поскольку долг выплачен за пределами срока, установленного для добровольного исполнения требований, бывшему воркутинцу придется перечислить в бюджет исполнительский сбор — 18 200 рублей.