Виртуальный помощник приставов ответит на вопросы жителей Коми

Приставы Коми напоминают, что ответы на вопросы, входящие в компетенцию ФССП России, можно получить у виртуального помощника Полины по бесплатному номеру 8 800 30 30 000.

Для получения общедоступных сведений из Банка данных исполнительных производств достаточно назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион регистрации.

Для расширения сведений понадобятся дополнительные персональные данные – ИНН или СНИЛС.

Что умеет Полина:

– предоставлять информацию о наличии или отсутствии исполнительных производств;

– предупреждать о наложенных ограничениях — запрете на регистрационные действия в отношении имущества, аресте банковских счетов, временном запрете на выезд из РФ;

– подсказывать, как оплатить задолженность;

– информировать о порядке личного приема граждан и режиме работы территориальных органов ФССП России.