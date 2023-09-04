Жители Коми приглашаются на личный прием по вопросам защиты от неправомерных действий коллекторов

6 сентября 2023 года с 11:00 до 12:30 УФССП России по Республике Коми проводит личный прием по вопросам, затрагивающим интересы граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Сотрудники профильного отдела примут сообщения о нарушениях банками, коллекторами, микрофинансовыми организациями Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступившего в силу 1 января 2017 года.

Граждане, столкнувшиеся с незаконными действиями коллекторов и других профессиональных взыскателей, получат рекомендации, которые помогут зафиксировать факты для последующего административного разбирательства.

Адрес Управления: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 110.

Для оформления пропуска понадобится паспорт.