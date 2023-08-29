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Сыктывкарец заплатил налоги после ареста дома

ОтНовости Читателей

Авг 29, 2023

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 было возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании с индивидуального предпринимателя 400 тыс. рублей налогов и сборов.

Пристав установила должнику пятидневный срок для добровольного исполнения требований и уведомила, что в противном случае применит принудительные меры.

Предупреждения должностного лица службы сыктывкарец проигнорировал, задолженность не погасил, поэтому пристав наложила запрет на регистрационные действия с двумя легковыми автомобилями, а также арестовала дом и земельный участок в пригороде столицы Коми.

Визит пристава для составления акта описи и ареста недвижимости произвел впечатление на должника. Он немедленно погасил не только долг по налогам, но и внес в бюджет исполнительский сбор в размере 28 тыс. рублей.

Исполнительные производства окончены, запреты на регистрационные действия отменены, арест с недвижимости снят.

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