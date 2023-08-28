Как записаться на личный прием к руководству УФССП России по Республике Коми

На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми действует сервис «Запись на приём».

Он позволяет записаться на личный приём к руководству Управления и отделений судебных приставов не выходя из дома.

Для записи необходимо заполнить все графы в соответствующем разделе сайта, то есть указать фамилию, имя, отчество, суть проблемы и электронную почту.

После заполнения формы предварительной записи будет показан перечень документов, который необходимо иметь с собой.

При бронировании времени приема формируется талон-подтверждение, в котором указываются дата, время и причина обращения. Копия талона направляется на электронную почту.

Электронная запись позволяет выбрать удобный день и время личного приёма в ближайшие 30 дней.

На прием каждого посетителя предусмотрено 20 минут.

Обращаем внимание, что запись на прием к руководителю Управления и его заместителям при отсутствии у гражданина ответов нижестоящих должностных лиц возможна только в исключительных случаях.