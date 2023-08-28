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Как записаться на личный прием к руководству УФССП России по Республике Коми

ОтНовости Читателей

Авг 28, 2023

На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми действует сервис «Запись на приём».

Он позволяет записаться на личный приём к руководству Управления и отделений судебных приставов не выходя из дома.

Для записи необходимо заполнить все графы в соответствующем разделе сайта, то есть указать фамилию, имя, отчество, суть проблемы и электронную почту.

После заполнения формы предварительной записи будет показан перечень документов, который необходимо иметь с собой.

При бронировании времени приема формируется талон-подтверждение, в котором указываются дата, время и причина обращения. Копия талона направляется на электронную почту.

Электронная запись позволяет выбрать удобный день и время личного приёма в ближайшие 30 дней.

На прием каждого посетителя предусмотрено 20 минут.

Обращаем внимание, что запись на прием к руководителю Управления и его заместителям при отсутствии у гражданина ответов нижестоящих должностных лиц возможна только в исключительных случаях.

От Новости Читателей

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