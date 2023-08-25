В этом году Коми принудительно покинули 49 иностранцев

С начала 2023 года сотрудники Управления ФССП России по Республике Коми отправили на родину 49 иностранцев, нарушивших правила въезда или пребывания в России.

Граждане Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Киргизии, Китая, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана признаны судом виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 18.8. КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа и административного выдворения за пределы Российской Федерации.

До выдворения иностранцы находятся в Центре временного содержания ОМВД по г. Ухте. С января в спецучреждение препровождено 74 человека.

После вступления решения суда в законную силу и приобретения проездных документов судебные приставы отделения специального назначения Управления сопровождают выдворенцев до пунктов пропуска через государственную границу РФ, которые расположены во Внуково, Шереметьево и Пулково, и передают пограничным службам.