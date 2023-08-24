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Приставы помогли собрать в школу подопечных социального центра в Сыктывкаре

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Авг 24, 2023

Судебные приставы столицы Коми и Сыктывдинского района приняли участие в благотворительной акции «Чудо-портфель», которую ежегодно проводит Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара.

Аппарат Управления ФССП России по Республике Коми и структурные подразделения за неделю собрали несколько сотен предметов, необходимых школьникам младших классов в новом учебном году.

В посылке, доставленной в социальное учреждение членами Молодежного совета УФССП России по Республике Коми, – полный набор школьных принадлежностей: от ластиков до портфелей.

Наш коллектив никогда не отказывается от возможности поделиться с теми, кто социально уязвим, – говорить заместитель главного судебного пристава Республики Коми Максим Орлов. – Жизнь делает лучше не только дело восстановления справедливости, которому мы служим, но и благотворительность.

25 августа «чудо-портфели» будут вручены подопечным социального центра – детям из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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