Приставы помогли собрать в школу подопечных социального центра в Сыктывкаре

Судебные приставы столицы Коми и Сыктывдинского района приняли участие в благотворительной акции «Чудо-портфель», которую ежегодно проводит Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара.

Аппарат Управления ФССП России по Республике Коми и структурные подразделения за неделю собрали несколько сотен предметов, необходимых школьникам младших классов в новом учебном году.

В посылке, доставленной в социальное учреждение членами Молодежного совета УФССП России по Республике Коми, – полный набор школьных принадлежностей: от ластиков до портфелей.

– Наш коллектив никогда не отказывается от возможности поделиться с теми, кто социально уязвим, – говорить заместитель главного судебного пристава Республики Коми Максим Орлов. – Жизнь делает лучше не только дело восстановления справедливости, которому мы служим, но и благотворительность.

25 августа «чудо-портфели» будут вручены подопечным социального центра – детям из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.