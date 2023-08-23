В Сыктывкаре фанерный завод компенсировал моральный вред супруге погибшего работника

В Отделении судебных приставов по Эжвинскому району г. Сыктывкара окончено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

Должник — фанерный завод, где в результате несчастного случая погиб станочник-распиловщик. Взыскатель — супруга погибшего.

В ходе судебного заседания эжвинка просила взыскать с работодателя 2 млн 100 тыс. рублей, но суд учел уже выплаченное семье, а также неосторожность самого пострадавшего и снизил размер компенсации.

После возбуждения исполнительного производства должник не медлил: компенсация была перечислена на депозитный счет службы в срок, установленный приставом для добровольного исполнения требований.

С начала года в отделениях судебных приставов Коми окончено фактическим исполнением 238 исполнительных производств этой категории на сумму 29 млн 456 тыс. рублей. В качестве компенсации морального вреда граждане получили от 300 рублей до 3, 4 млн.