Новости читателей

В Сыктывкаре фанерный завод компенсировал моральный вред супруге погибшего работника

ОтНовости Читателей

Авг 23, 2023

В Отделении судебных приставов по Эжвинскому району г. Сыктывкара окончено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в размере 400 тыс. рублей.

Должник — фанерный завод, где в результате несчастного случая погиб станочник-распиловщик. Взыскатель — супруга погибшего.

В ходе судебного заседания эжвинка просила взыскать с работодателя 2 млн 100 тыс. рублей, но суд учел уже выплаченное семье, а также неосторожность самого пострадавшего и снизил размер компенсации.

После возбуждения исполнительного производства должник не медлил: компенсация была перечислена на депозитный счет службы в срок, установленный приставом для добровольного исполнения требований.

С начала года в отделениях судебных приставов Коми окончено фактическим исполнением 238 исполнительных производств этой категории на сумму 29 млн 456 тыс. рублей. В качестве компенсации морального вреда граждане получили от 300 рублей до 3, 4 млн.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

В Коми дорожная компания выплатила пострадавшим автовладельцам около миллиона

Авг 22, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

Дети судебных приставов Сыктывкара приняли участие в спортивном празднике

Авг 21, 2023 Новости Читателей
Новости читателей

Первый случай в Коми: сельчанка взыскала с коллекторов компенсацию морального вреда

Авг 18, 2023 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Сыктывкаре фанерный завод компенсировал моральный вред супруге погибшего работника

Авг 23, 2023 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

Реорганизация ухтинских садов и школ не затронет педагогический состав

Авг 23, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Служба единого заказчика Республики Коми исследует корпус гимназии им. Пушкина по ул. Петрозаводской

Авг 23, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

На Стефановской площади Сыктывкара прошел праздник с национальным колоритом

Авг 23, 2023 Юрган 0 Comments