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В Коми дорожная компания выплатила пострадавшим автовладельцам около миллиона

ОтНовости Читателей

Авг 22, 2023

При порыве ветра на автомобиль упал дорожный знак; из-за выбоины в асфальте легковушка вылетела на встречную полосу, столкнулась с самосвалом и, отлетев, задела еще одно авто; в результате наезда на яму повредились правые колеса, подвеска, тормоза, активировалась подушка безопасности — во всех трех случаях суд признал виновником аварий дорожную компанию, не обеспечившую надлежащее содержание дорожного полотна.
Сумма взыскания в пользу троих пострадавших превысила 900 тыс. рублей. Исполнительные документы были предъявлены для исполнения в Отделения судебных приставов Сыктывкара и Ухты.
Возбудив исполнительные производства, судебные приставы предупредили руководителя компании-должника об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. В рамках одного из производств был наложен запрет на регистрационные действия с 54 единицами специализированной техники.
В срок для добровольного исполнения требований вся сумма была зачислена на депозитный счет службы. Деньги направлены взыскателям, исполнительные производства окончены, запрет на регистрационные действия с автопарком отменен.

От Новости Читателей

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