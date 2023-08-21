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Дети судебных приставов Сыктывкара приняли участие в спортивном празднике

ОтНовости Читателей

Авг 21, 2023

На празднике «Веселые старты», который прошел на республиканском стадионе под эгидой Сбера, УФССП России по Республике Коми представляли шестеро смелых и азартных подростков, объединившихся в команду «Спортики». Их соперниками были шесть команд других органов правопорядка и детских домов.

На площадке ГТО подростки отжимались, наклонялись на гимнастической скамье, прыгали в длину. В челночном беге 3 х 10 лучшей в своей возрастной группе стала «спортик» Василиса Аввакумова.

Второй этап – «Веселые старты» – состоял из эстафет, которые командам необходимо было пройти быстро и технически правильно.

На церемонии награждения министр физической культуры и спорта Республики Коми Наталья Карина и управляющий Коми отделением банка Алина Хвищук вручили победителям и призерам дипломы и кубки.

Каждый участник спортивного праздника получил подарок и пожелание побед в новом учебном году.

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