Первый случай в Коми: сельчанка взыскала с коллекторов компенсацию морального вреда

Сельчанин взял взаймы в микрокредитной финансовой организации, взыскатели долга стали атаковать его сестру: почти год звонили неизвестные лица, слали смс, сообщения в WhatsApp. Однако женщина, как третье лицо, не давала согласия на такое взаимодействие и распространение персональных данных.

После обращения гражданки в профильный отдел УФССП России по Республике Коми в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.14.57 КоАП РФ, установлено нарушение действующего законодательства, и главный судебный пристав Республики Коми оштрафовал виновное ООО на 170 тыс. рублей.

Пострадавшая от избыточного внимания коллекторов пошла дальше. Женщина обратилась в суд за компенсацией морального вреда, который нанесло вмешательство в ее частную жизнь.

Суд счел требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению. С коллекторов взыскана компенсация в размере 15 тыс. рублей и расходы на оплату услуг представителя.