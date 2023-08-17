Незаконное взыскание просроченной задолженности стало уголовной статьей

В Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 172.4 «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», состоящая их трех частей.

За действия, направленные на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженные с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или его близких, а также с применением насилия, виновные понесут уголовное наказание, начиная от штрафа (минимальный размер 300 000 рублей) и принудительных работ вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 5 000 000 рублей.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми работают специалисты по ведению государственного реестра и контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

О противоправных действиях коллекторов граждане могут сообщить любым удобным способом — почтовым отправлением по адресу г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 110; электронным заявлением в Интернет-приемной на официальном сайте Управления.

Телефоны профильного отдела — 8 (8212) 28-74-65, 28-74-58.