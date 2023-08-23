✳ Вести Тимана. Сосногорск | 23.08.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – НА НИХ РАВНЯЕТСЯ СОСНОГОРСКИЙ РАЙОН

В Сосногорске обновили районную Доску почета. По традиции церемония прошла 22 августа, в День Республики Коми. Передовиков производства в различных отраслях чествовали их коллеги и горожане, для которых эти люди являются примером для подражания.

03:35 – ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

23 августа – День воинской славы России, годовщина битвы на Курской дуге. В этом году отмечается 80 лет с этого сражения. Представители ветеранской организации Сосногорского района посетили могилы наших земляков – участников Курской битвы.

05:20 – ДАЧНЫЙ СЕЗОН

В начале августа в Сосногорске были подведены итоги муниципального конкурса на лучшее содержание территорий. Магазин «Дачник» стал победителем в номинации «Магазины и объекты сервиса».