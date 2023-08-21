✳ Вести Тимана. Сосногорск | 21.08.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ!

Жители Сосногорского района поздравляют Республику Коми с Днем рождения. Главное мероприятие состоялось в минувшее воскресенье на городской площади имени Гагарина. Отпраздновали и по-спортивному. На стадионе «Химик» была организована большая программа для всех сторонников здорового образа жизни.

06:58 – ОДНИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ

На прошедшей неделе завершилась инклюзивная смена детского оздоровительного лагеря при ДДТ. Смена для детей с ограниченными возможностями здоровья была открыта на базе учреждения впервые.

09:05 – СОСНОГОРСК-ДОНБАССУ

Общественный центр «Сосногорск – Донбассу» готовит очередной груз для отправки в зону СВО. В сборе гуманитарной помощи принимают участие все неравнодушные жители не только нашего района, но и республики.