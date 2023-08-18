Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.08.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Авг 18, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!
На текущей неделе прошел заключительный обход по приемке образовательных учреждений к новому учебному году. 
04:25 – ЭКСКУРСИЯ В «ЗВЁЗДНЫЙ»
Юные сосногорцы из детского оздоровительного лагеря на базе ДДТ побывали на экскурсии в ледовом дворце «Звёздный». 
06:51 – ЛЕТНИЙ СУББОТНИК
Члены местного отделения партии «Единая Россия» вышли на уборку города. Они провели субботник в районе Доски почета Сосногорского района.

От Вести Тимана Сосногорск

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