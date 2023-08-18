✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.08.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!

На текущей неделе прошел заключительный обход по приемке образовательных учреждений к новому учебному году.

04:25 – ЭКСКУРСИЯ В «ЗВЁЗДНЫЙ»

Юные сосногорцы из детского оздоровительного лагеря на базе ДДТ побывали на экскурсии в ледовом дворце «Звёздный».

06:51 – ЛЕТНИЙ СУББОТНИК

Члены местного отделения партии «Единая Россия» вышли на уборку города. Они провели субботник в районе Доски почета Сосногорского района.