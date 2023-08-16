Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 16.08.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Авг 16, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – К НОВОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ!
Спортивная школа олимпийского резерва готова к новому сезону. Летом на объектах учреждения провели текущий ремонт. Также в спортивной школе появился новый современный инвентарь. 
03:07 – СВОИМИ СИЛАМИ
В Сосногорском районе повсеместно проходит благоустройство территорий. Многоквартирные дома не исключение. В большинстве из них за территорией следит выбранная жильцами управляющая организация. Однако есть дома, в которых жители сами организуют поддержание порядка.
05:34 – ТРАВМООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Лето – прекрасная пора для отдыха, однако именно в это время года риск получения травм различной степени тяжести возрастает. Как отмечают представители Сосногорской ЦРБ, в этом году участились случаи падения из окон, в одном из которых пострадал ребенок. 
08:30 – ПО-СОСЕДСКИ
Сосногорск посетили представители ветеранской организации Ижемского района. Цель визита – обмен опытом с местными советами ветеранов. Для гостей подготовили программу на целый день.

От Вести Тимана Сосногорск

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