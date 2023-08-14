✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.08.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Сосногорск отметил Всероссийский День физкультурника. Это праздник всех причастных – спортсменов, тренеров, работников спортивных объектов и учреждений. В этом году торжества по всей стране были особенно масштабными, ведь отмечается также 100-летний юбилей Министерства спорта Российской Федерации.

04:31 – ОСТОРОЖНО! НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!

На прошедшей неделе сотрудниками Госавтоинспекции был проведен рейд «Нетрезвый водитель». Проверка прошла на 352 километре дороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар и место было выбрано неслучайно.

07:13 – БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВСЕХ

Межпоселенческая центральная библиотека имени Якова Рочева – главная из 15 библиотек Сосногорского района. Это не просто место, в котором можно взять книгу или журнал для чтения. На базе учреждения действуют клубы, проходят обучения, выставки и мероприятия для детей и взрослых.

10:32 – СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ

В конце прошлой недели в конноспортивном центре «Фортуна» прошли соревнования по конкуру. Зрелищное мероприятие также было приурочено ко дню физкультурника.