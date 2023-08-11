✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.08.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – ПОДГОТОВКА К НОВОМУ СЕЗОНУ

Сосногорские спортивные объекты готовятся к новому сезону. За лето на объектах спорткомплекса «Химик» был проведен косметический ремонт.

02:23 – ЛУЧШИЕ ПОДВОРЬЯ ПОЖНИ

Жители Пожни участвуют в конкурсе на лучшее подворье. Организаторы приурочили его к 210-летию деревни, которое отмечается в этом году. В числе претендентов на победу наиболее благоустроенные придомовые территории населенного пункта.

05:35 – ОСТОРОЖНО! КОРЬ!

Лето – пора отпусков. Однако привести с места отдыха можно не только загар и хорошее настроение, но и опасные заболевания. Так, у одного из жителей Сосногорска, недавно вернувшегося из отпуска, врачи подозревают опасную инфекцию корь.

08:39 – С ВИТРИН ПРОПАДУТ ВЕЙПЫ

На этой неделе сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, совместно с представителями прокуратуры и управления образования провели рейд по правилам продажи вейпов и электронных сигарет.