✳ Вести Тимана. Сосногорск | 28.06.2023

28.06.2023   Вести Тимана   No comments


Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова посетила Сосногорский район с рабочей поездкой. 
05:20 – ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Глава района осмотрел территории, которые участвуют в конкурсе на лучшее содержание. В течение трех недель работники предприятий и организаций, а так же жильцы многоквартирных домов приводили в порядок прилегающие пространства.
08:20 – ПРОФЕССИЯ В ПОДАРОК
Бесплатно освоить современные востребованные профессии – такую возможность дает федеральный проект «Гений места». Министерство культуры и Российская государственная библиотека проводят конкурс, победители которого смогут пройти обучение по одному из направлений креативных индустрий.
10:32 – БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На этой неделе «серебряные волонтеры» из объединения «Путь добра» навестили воспитанников отделения социальной реабилитации несовершеннолетних сосногорского Центра соцзащиты.

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