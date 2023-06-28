✳ Вести Тимана. Сосногорск | 28.06.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова посетила Сосногорский район с рабочей поездкой.

05:20 – ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава района осмотрел территории, которые участвуют в конкурсе на лучшее содержание. В течение трех недель работники предприятий и организаций, а так же жильцы многоквартирных домов приводили в порядок прилегающие пространства.

08:20 – ПРОФЕССИЯ В ПОДАРОК

Бесплатно освоить современные востребованные профессии – такую возможность дает федеральный проект «Гений места». Министерство культуры и Российская государственная библиотека проводят конкурс, победители которого смогут пройти обучение по одному из направлений креативных индустрий.

10:32 – БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

На этой неделе «серебряные волонтеры» из объединения «Путь добра» навестили воспитанников отделения социальной реабилитации несовершеннолетних сосногорского Центра соцзащиты.