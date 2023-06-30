✳ Вести Тимана. Сосногорск | 30.06.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – ЛЕТНИЕ РЕМОНТЫ

Лето – пора косметических и капитальных ремонтов в учреждениях образования. В сосногорской школе №5 полностью обновили спортивный зал, а в детском саду №10 основные ремонтные работы уже завершены.

03:22 – ИСТОРИЯ УСПЕХА

Анна Дубровина и Екатерина Глушец на сегодняшний день являются успешными предпринимателями и владелицами магазина женской одежды и фотостудии. Основной секрет успеха Анны и Екатерины – это непоколебимая вера в свою идею и искреннее желание сделать сервис нашего города чуточку лучше.