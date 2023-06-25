✳ Вести Тимана. Сосногорск | 23.06.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня – трагическая дата в истории нашей страны, начало Великой Отечественной войны. Ежегодно в этот день в России и странах СНГ проходят мероприятия, посвященные памяти жертв.

03:13 – ЛЕТНИЙ СУББОТНИК

Сотрудники Дома детского творчества приводят в порядок пространство перед учреждением. ДДТ принимает участие в конкурсе на лучшее содержание территорий, который проводится в районе.

05:01 – СОСНОГОРСК КАК НОВЫЙ СТАРТ

Вряд ли кто-то в детстве мечтает стать работником жилищно-коммунального хозяйства. В эту профессию попадают люди с разным образованием и опытом. Остаются только те, кто готов работать много и на совесть, полностью включаясь в процесс.

07:11 – КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!

Лето пока не балует нас хорошей погодой, однако в июле ожидается потепление. И, конечно, в жаркий день хочется отдохнуть на природе, у воды. Сотрудники Управления по делам ГО и ЧС обращают внимание жителей на то, что проявленная во время отдыха беспечность может привести к трагедии.

08:55 – «СОСНЫ» УЖЕ ЗАВТРА

До самого яркого и грандиозного события этого лета остались считанные часы. Уже завтра состоится открытие 27 республиканского фестиваля джаз, рок, фолк и популярной музыки «Сосны».