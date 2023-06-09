✳ Вести Тимана. Сосногорск | 09.06.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — СОЦРАБОТНИК – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Российские социальные работники отметили профессиональный праздник. Торжественное мероприятие прошло в доме культуры «Горизонт».

03:06 — #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

В Сосногорске проходит благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители выбрали общественные территории, которые преобразятся в этом году, путем интернет-голосования.

06:01 — ВСТРЕЧА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Очередное заседание координационного совета по малому и среднему предпринимательству прошло на этой неделе в администрации. Заседание начали с поздравлений.

09:25 — ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

В Детской и юношеской библиотеке с наступлением школьных каникул становится особенно шумно и весело, потому что сотрудники организуют увлекательные мероприятия для юных сосногорцев.