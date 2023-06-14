✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.06.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

День России в Сосногорске традиционно отметили спортивными мероприятиями. Первым из них стало муниципальное первенство по дуатлону. В нем участвовало более 100 человек из нашего города, Ухты и Сыктывкара.

03:10 — ДЕНЬ РОССИИ ПО-СПОРТИВНОМУ

Праздник День России не утихал до вечера и продолжился на площади имени Гагарина. Творческие коллективы выразили свою любовь к Родине в патриотических песнях, русских народных танцах и других номерах. Доброй традицией праздника стало проведение «Велоночи».

07:15 — ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

Работа очередного заседания Совета Сосногорского района традиционно началась с награждения. Основным вопросом повестки дня стало подведение итогов прошлого года. Как отметил в своем докладе Глава Сосногорского района Ильдар Махмутов, он оказался непростым и насыщенным на события, как в политической, так и в общественной жизни.