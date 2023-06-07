✳ Вести Тимана. Сосногорск | 07.06.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — НАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ОДОБРЕНЫ
В Сосногорске определили народные проекты, которые могут быть реализованы в рамках республиканской программы «Народный бюджет» в следующем году.
03:42 — МОЛОДЕЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КОМИ
Жители Коми в возрасте от 18 до 35 лет с июня по сентябрь могут отправиться в поездки по 8 туристическим маршрутам родного края.
05:49 — НЕФТЯНОЕ ИСКУССТВО
В историко-краеведческом музее для ребят провели мастер-класс по живописи нефтью, который был посвящен «Солнцу русской поэзии».
08:12 — КЛАССНАЯ МАМА
Ученик школы №3 Ростислав Семенов стал победителем всероссийского конкурса сочинений, который проводился московским Научно-образовательным центром педагогических проектов.