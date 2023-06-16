В Сыктывкаре взысканы крупные штрафы за коррупционные преступления

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено два исполнительных производства о взыскании штрафов за коррупционные преступления на сумму 3 млн 685 тыс. рублей.

Должниками являются двое предпринимателей, которые согласились давать взятки должностному лицу Управления образования Сысольского района за каждый договор, связанный с ремонтом и противопожарными мероприятиями в школах и детских садах.

Мздоимец был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 7 млн рублей, наказанием для его «кормильцев» стали штрафы в десятикратном размере взятки.

Возбудив исполнительные производства, судебный пристав предупредила обоих должников, что взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления, производится в особом порядке, а именно: неуплата всей суммы в течение 60 дней влечет замену наказания.

Чтобы не усугублять свое положение, должники через месяц внесли на депозитный счет службы судебных приставов 2 млн 485 тыс. рублей и 1 млн 200 тыс. рублей.