Будущие приставы Коми знакомятся со службой

Студенты университета, заключившие договор о целевом обучении, в Управлении ФССП России по Республике Коми не впервые — ребята проходили здесь ознакомительную практику.

Однако экскурсия, презентация и круглый стол с участием заместителя главного судебного пристава Республики Коми Максима Орлова и начальника отдела государственной службы и кадров Ириной Сидоровой помогли будущим юристам и информационщикам шире взглянуть на службу, с которой они решили связать свое профессиональное будущее.

Молодежная политика ФССП России предполагает повышение осведомленности студентов о деятельности службы и заинтересованности в трудоустройстве. Иными словами, целевики с первого курса погружаются в профессию. После окончания вуза им не придется тратить время на адаптацию и освоение азов.

— Служба судебных приставов заинтересована в грамотных и преданных делу специалистах, поэтому мы просто обязаны поддерживать ребят, которые уже сделали свой выбор, — считает заместитель главного судебного пристава Республики Коми Максим Орлов. — Наши будущие коллеги должны быть уверены: здесь их ждут!