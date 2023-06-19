Сообщи о коррупции: УФССП России по Республике Коми проводит горячую линию

Для своевременного выявления коррупционных проявлений со стороны должностных лиц Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми и его структурных подразделений, принятия оперативных мер реагирования 21 июня с 9:00 до 12:00 по телефону (8212) 28-79-86 в УФССП России по Республике будет работать горячая линия по вопросам противодействия коррупции.

По указанному номеру телефона каждый может сообщить о неисполнении или недобросовестном исполнении служебных обязанностей сотрудниками органов принудительного исполнения и федеральными государственными гражданскими служащими, нарушениях требований к служебному поведению, конфликте интересов, превышении служебных полномочий, вымогательстве со стороны должностных лиц.

Конфиденциальность гарантируется.