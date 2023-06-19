В Коми телефон доверия судебных приставов принимает звонки круглосуточно

Жители региона могут сообщить о готовящемся, совершенном или совершаемом преступлении коррупционной направленности, конфликте интересов, фактах несоблюдения должностными лицами службы запретов и ограничений по круглосуточному телефону доверия УФССП России по Республике Коми 8 (8212) 22-96-44. Конфиденциальность гарантируется.

Напоминаем, что функции, направленные на правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, судебные приставы осуществляют бесплатно.

Законный ход исполнительного производства не предусматривает передачи или перевода сотруднику ФССП России денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконных оказания услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав.

Оплата долга может быть произведена только на депозитный счет отделения судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство. Банковские реквизиты указаны в постановлении о возбуждении исполнительного производства, которое должно соответствовать требованиям ст. 14 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Гражданина должно насторожить предложение должностного лица перевести всю сумму долга или его часть на банковскую карту либо погасить задолженность иным способом по банковским реквизитам, не соответствующим реквизитам, указанным в постановлении.

Тому, у кого вымогают «вознаграждение», рекомендуется выслушать вымогателя, отложить разговор под любым предлогом, не выражая явного согласия дать взятку, и сообщить о данном факте по телефону доверия либо в правоохранительные органы.

УФССП России по Республике Коми призывает граждан не предлагать взятки сотрудникам. В этом случае обратившийся сам совершает преступление, предусмотренное ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.