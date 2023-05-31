Житель Печоры компенсировал моральный вред пострадавшему в ДТП ребенку

В Отделении судебных приставов по г. Печоре окончено исполнительное производство о взыскании морального вреда, причиненного несовершеннолетнему, в размере 300 тыс. рублей.

Будучи за рулем личного автомобиля, мужчина сбил на пешеходном переходе мальчика, в результате чего последний получил серьезный перелом руки. Более того, водитель оставил место ДТП и не оказал пострадавшему первую помощь.

За причинение тяжкого вреда здоровью печорцу было назначено наказание в виде ограничения свободы и запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В рамках гражданского судопроизводства мать пострадавшего ребенка взыскала в его пользу компенсацию морального вреда и расходов на реабилитацию.

Судебный пристав установила имущественное положение должника и обратила взыскание на его счета и пенсию. Задолженность была погашена полностью именно из этих источников.