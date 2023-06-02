Директор ФССП России отметил грамотой гражданский поступок судебного пристава из Коми

К Международному дню защиты детей в УФССП России по Республике Коми было приурочено вручение Почетной грамоты, подписанной директором ФССП России Дмитрием Аристовым, судебному приставу по ОУПДС Сергею Митрофанову.

Гражданский поступок лейтенанта внутренней службы, спасшего новорожденного, имел широкий общественный резонанс.

Напомним, судебный пристав обратил внимание на плач ребенка в подъезде своего дома. Оказалось, что возле мусоропровода лежит малыш 5-6 дней от роду. Сергей поднял на ноги полицию и медиков.

Правоохранители нашли мать младенца той же ночью. За оставление в опасности 23-летняя непутевая мать, которая впоследствии официально отказалась от сына, осуждена к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка.

Судьба ребенка, уверен его спаситель, сложится счастливо: по сведениям, полученным службой судебных приставов в Республиканской клинической детской больнице, мальчик обрел любящую семью.