Сыктывкарец расплатился с государством после ареста автомобиля

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 окончено семь исполнительных производств о взыскании налогов и штрафа за незаконную продажу алкоголя на сумму 140 тыс. рублей.

Должник — индивидуальный предприниматель, который свернул деятельность, оставаясь в долгу перед государством.

Обращение взыскания на счета должника не принесло результата. Поэтому судебный пристав объявила в розыск его автотранспорт.

Когда было установлено местонахождения BMW, пристав составила акт описи и ареста и на эвакуаторе доставила автомобиль на стоянку организации, которая специализируется на реализации арестованного имущества.

Оценив перспективу остаться без иномарки, бывший предприниматель в течение нескольких дней полностью оплатил задолженность.

Деньги направлены в бюджет, арест с имущества снят, гражданин вернул себе право распоряжаться автомобилем.