За 4 месяца 2023 года судебные приставы Коми взыскали в пользу детей более 230 млн рублей

В январе — апреле 2023 года в отделениях судебных приставов Республики Коми на исполнении находилось 12 130 исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них возбуждено (возобновлено) — 3 121 исполнительное производство.

Окончено 3 610 исполнительных производств, в том числе направлением для удержаний из заработка — 2 503.

Что сделано в рамках неоконченных исполнительных производств к 1 мая 2023 года:

— больше 800 должников объявлены в розыск;

— в отношении 290 должников проводятся мероприятия по привлечению к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ;

— больше 170 должников привлечены к административной ответственности;

— в отношении 222 должников возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ;

— в рамках 344 исполнительных производств произведены аресты имущества должников.

Для понуждения должников к исполнению требований решений суда судебные приставы выносят постановления о временном ограничении на выезд должников по алиментам из Российской Федерации. К 1 мая 2023 количество действующих постановлений составило 6 141.

Количество исполнительных производств о взыскании алиментов, по которым действует постановление об ограничении специального права, — 1 121.

Судебными приставами-исполнителями регулярно проводятся проверки бухгалтерий организаций, в которых находятся на исполнении постановления об обращении взыскания на доходы должников. За январь — март 2023 года судебными приставами-исполнителями проведено 3 802 таких проверки.

За 4 месяца в пользу детей взыскано 234 млн рублей.