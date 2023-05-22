В Сыктывкаре начался мини-футбольный турнир в честь героев Сталинграда

В память о футбольном матче «На руинах Сталинграда» Управление ФССП России по Республике Коми организовало турнир по мини-футболу в Сыктывкаре.

Легендарный матч возрождения между московским «Спартаком» и сборной местных игроков в составе «Динамо» состоялся 2 мая 1943 года в освобождённом Сталинграде.

На единственном уцелевшем стадионе на окраине города были засыпаны воронки от фашистских бомб и поставлены деревянные трибуны на 3 тысячи зрителей, но на стадион пришло порядка 10 тысяч защитников Сталинграда — город показал всему миру, что он жив, а его жители празднуют Первомай.

Сталинградское «Динамо» победило со счетом 1:0. Обе команды показали бескомпромиссную борьбу, игра была совсем не похожа на товарищескую. Тот матч навсегда останется в истории отечественного футбола, как матч жизни и большой Победы.

В сыктывкарском турнире, который продлится до 26 мая, принимают участие команды — члены спортивного общества «Динамо».

В первый же день судебные приставы одержали уверенную победу. Матч с командой ППС завершился до счетом 9:1.