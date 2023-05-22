С начала года приставы Коми окончили 27 исполнительных производств о предоставлении жилья сиротам

С января по май 2023 года взыскателям из числа детей-сирот в Республике Коми предоставлено 27 жилых помещений.

Больше всего решений суда исполнено в Сыктывкаре — 15. В Усинске — 5 новоселов, в Ухте — 4, в Сосногорске — 3.

Социально значимые исполнительные производства были возбуждены в разное время. Дольше всех — с августа 2020 года по апрель 2023 года — квартиру пришлось ждать сироте в Ухте, меньше всех — с декабря 2022 года по февраль 2023 года — взыскателю из Сосногорска.

Для исполнения требований исполнительных документов судебные приставы направляли требования в адрес местных органов власти, предупреждали должностных лиц об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, выносили постановления о взыскании исполнительского сбора.

Муниципальные администрации, в свою очередь, добивались финансирования из регионального бюджета переданных им государственных полномочий по обеспечению сирот жилыми помещениями, проводили аукционы, участвовали в долевом строительстве.

— Число исполнительных производств этой категории сократилось, — отметил главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин. — Если с января — по апрель 2022 года на исполнении находилось 169 исполпроизводств о предоставлении жилья сиротам, то в первые четыре месяца 2023 года — 116, в прошлом году на конец апреля в остатке было 100 исполнительных производств, в нынешнем — 98.