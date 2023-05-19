Главный судебный пристав Республики Коми и детский омбудсмен приглашают на личный прием

Для оказания адресной помощи заявителям в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних 23 мая с 15:00 до 16:00 главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Владимирович Кручинкин и Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми Татьяна Анатольевна Козлова проведут совместный личный прием граждан.

Прием состоится в офисе Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми по адресу г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108, 1 этаж.

Запись ведется в будни по телефону 8 (8212) 20-61-52 в с 9:00 до 16:30 (обед 13:00-14:00).