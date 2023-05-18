В Сыктывкаре директору магазина выплачена зарплата за вынужденный прогул

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда в размере 270 тыс. рублей.

Должник — крупная торговая сеть. Взыскатель — директор магазина, которая под давлением и под диктовку сотрудников службы безопасности написала заявление об увольнении. Успокоившись, женщина отозвала документ, однако трудовые отношения с ней все равно были прекращены.

Изучив обстоятельства дела, опросив свидетелей, суд признал увольнение незаконным. Поэтому работодателю надлежало восстановить гражданку в должности директора и выплатить положенное.

Восстановление в должности прошло без участия службы судебных приставов. В части взыскания среднего заработка и компенсации морального вреда было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав предупредила руководителя организации об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и установила срок для добровольного исполнения требований, за пределами которого с должника взыскивается исполнительский сбор.

Торговая сеть перечислила всю сумму долга вовремя. Трудовые права взыскателя восстановлены.