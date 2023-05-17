В Ухте управляющая компания ответила за коммунальную аварию

В Отделении судебных приставов по г. Ухте окончено исполнительное производство о взыскании 446 тыс. рублей в пользу горожанки, чья квартира была затоплена канализационными стоками.

Коммунальная авария произошла по вине жильцов сверху — они спустили в унитаз газеты, бумагу, листья и ягоды, что привело к засору. Однако ответчиком в суде выступила управляющая компания. Так как последняя своевременно и добровольно, то есть в досудебном порядке, не отреагировала на претензию истца, к ущербу — а за время разбирательств существенно подорожали и восстановительные работы, и материалы — добавились штраф, компенсация морального вреда, проценты на сумму долга.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав предупредила руководителя управляющей компании, что в случае просрочки долг станет еще больше за счет исполнительского сбора, и направила запросы в регистрирующие органы для установления имущественного положения компании-должника. В тот же день были получены сведения о наличии четырех единиц специализированной техники и наложен запрет на регистрационные действия с ними.

В срок, отведенный для добровольного исполнения требований, долг был погашен полностью. Деньги направлены взыскателю. Запрет на регистрационные действия с автотранспортом управляющей компании отменен.