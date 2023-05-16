В Сыктывкаре судебный пристав организовала выпуск сухого душа для участников СВО

Судебный пристав-исполнитель ОСП по взысканию административных штрафов по г. Сыктывкару, лейтенант внутренней службы Анна Давыдова называет себя «волонтером по жизни». Донорство, экологические акции, помощь приютам для животных — ее благотворительность всегда подразумевает действие.

С началом СВО, когда в новые регионы и на линию соприкосновения из Коми поехали фургоны с гуманитарной помощью, Анна стала искать свою нишу. Ответом на вопрос «чем я могу помочь?» стал ролик в сети, где было показано изготовление сухого душа — компактного средства гигиены для военнослужащих, находящихся в полевых условиях.

Кажется, чего уж проще? Губка, пропитанная гелем, который не требует смывания, салфетка снимать с тела пену, и все это в маленьком зип-пакете. Но тонкостей «производства» в открытом доступе нет. Анна осваивала технологию методом проб и ошибок.

Первые комплекты она собирала одна. Теперь в помощниках — целая бригада. Нынешние и бывшие коллеги, подруги вечерами режут, пропитывают, пакуют. Знакомые и незнакомые люди заказывают на маркетплейсах расходные материалы. С марта этого года военнослужащим направлено около 4 тысяч комплектов.

— В идеале в пакетике должно быть саше с водой, — рассказывает Анна. — Я уже и вакуумный упаковщик нашла. Но не хватает рабочих рук! Ищу выход на компании, которые могли бы упаковывать воду.

«Может, размер салфеток неудобный? Или что-то надо добавить в набор?» — через тех, кто доставляет посылки на передовую, Анна просит обратную связь. И получает ее: «Крутая вещь! Девочек поцелуй!»