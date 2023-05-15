В Сыктывкаре должник вернул государству полученные обманом социальные выплаты

Житель Сыктывкара с азербайджанскими корнями повышал благосостояние жены и детей за счет налогоплательщиков. Как один из учредителей общества с ограниченной ответственностью, которое в тот момент фактически не работало, он изготавливал подложные справки о своей мизерной заработной плате, семья получала статус малоимущей и наделялась правом получать социальные выплаты.

Прежде чем обман вскрылся, мошенник успел получить от государства в виде субсидий 300 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также удовлетворил гражданский иск соцзащиты и взыскал ущерб, причиненный преступлением.

Сотрудники Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми приняли комплекс мер для принудительного исполнения требований решения суда. Но обращение взыскания на счета и заработную плату дало скромный результат. Подходящего для реализации имущества у должника не было.

Когда задолженность составляла больше 220 тысяч рублей, мужчине понадобилось по семейным делам выехать за границу. Для того, чтобы запрет на выезд за пределы Российской Федерации был снят приставом, должник внес на депозитный счет службы не только остаток долга перед взыскателем, но и исполнительский сбор — 21 тыс. рублей.

Исполнительное производство окончено, запрет на выезд из страны отменен.