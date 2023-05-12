ФССП России приглашает на службу

Федеральная служба судебных приставов приглашает на службу в главные управления ФССП России по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям граждан Российской Федерации для замещения должностей сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации.

Требования к кандидатам:

• гражданство Российской Федерации;

• возраст не моложе 18 лет и не старше 40 лет (при отсутствии специального (воинского) звания);

• наличие образования в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям в органах принудительного исполнения;

• для кандидатов на должности среднего и младшего начальствующего состава (кроме должностей ведущего судебного пристава-исполнителя, ведущего дознавателя, старшего смены на объекте — судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов) требования к стажу службы в органах принудительного исполнения или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются;

• отсутствие судимости и привлечения к административной ответственности.

Денежное довольствие для сотрудников главных управлений ФССП России по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям граждан Российской Федерации выплачивается в повышенном размере.

Среди дополнительных преимуществ:

— льготные путевки в санаторно-курортные учреждения ФССП;

— полное социальное и медицинское обеспечение.

Консультации по вопросам поступления на службу в территориальные органы ФССП России по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям можно получить по телефону в Сыктывкаре 8 (8212) 28-74-75.