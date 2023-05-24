Главный судебный пристав Коми и детский омбудсмен провели совместный прием граждан

Все четверо обратившихся к главному судебному приставу Республики Коми Дмитрию Кручинкину и региональному Уполномоченному по правам ребенка Татьяне Козловой — взыскатели алиментов.

Двое из них недавно были на таком же личном приеме, и ситуация изменилась в лучшую сторону: сыктывкарка больше не считает бывшего мужа пропавшим без вести — выяснилось, что объявленный в розыск должник живет в Ярославской области, жительница Корткеросского района начала получать от отца ребенка средства на его содержание. Однако главному приставу и омбудсмену снимать с контроля эти исполнительные производства рано. Необходимо добиться, чтобы новоиспеченный ярославец вспомнил о своей дочери, а первые выплаты корткеросца не стали последними.

Заявительницу из Княжпогостского района интересовало, какие меры воздействия помогут вразумить неплательщика, взыскатель из Усть-Вымского района удручена размером алиментов — получая неофициальный доход и будучи по факту состоятельным человеком, белгородец перечисляет дочери три тысячи рублей.

Дмитрий Кручинкин обстоятельно ответил на все вопросы обратившихся. В их адрес будут направлены официальные письма с актуальной информацией о ходе исполнительных производств и мерах, принятых в рамках взаимодействия территориальных органов службы судебных приставов.

Во время встречи главный судебный пристав и детский омбудсмен также вернулись к обращениям относительно исполнительных производств о порядке общения с ребенком, которые рассматривались на предыдущих совместных приемах, и обсудили особенности исполнения решений суда о взыскании алиментов в тех случаях, когда взыскателем выступают государственные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей.