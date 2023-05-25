Для воссоединения с детьми ухтинка погасила долг по алиментам в размере 880 тыс. рублей

Первый брак ухтинки был неудачным — и ей самой, и мужу было не до детей. Когда молодых родителей ограничили в правах, двое мальчишек оказались на попечении бабушки.

Мать не прерывала связь с сыновьями, покупала одежду, гаджеты, велосипеды, но алименты не платила. За несколько лет задолженность выросла до 880 тыс. рублей.

В ходе рейда в рамках ежегодной акции «Судебные приставы — детям» сотрудники ОСП по г. Ухте снова вышли по адресу, указанному в исполнительном документе. В общежитии матери-должника не оказалось. Но благодаря соседям требование о явке она все-таки получила и на следующий же день явилась в отделение.

Судебный пристав напомнила должнику об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, предупредила, что задолженность станет препятствием на пути к восстановлению в родительских правах. А такие планы у женщины есть. Ее новый муж — отец третьего сына — поддерживает жену в стремлении воссоединиться со старшими детьми.

О серьезности намерений говорит новый образ жизни ухтинки — она трудоустроена, на днях окончила вечернюю школу, собирается поступать в медицинский колледж.

После визита к приставу долг по алиментам и исполнительский сбор — всего 908 тыс. рублей — были перечислены на депозитный счет службы. Деньги брать взаймы не пришлось: супруги откладывали средства для расширения жилплощади, но приняли решение начать с главного — расширения семьи.