В Сыктывкаре завершился мини-футбольный турнир памяти героев Сталинграда

С 22 по 26 мая на республиканском стадионе в столице Коми продолжался турнир по мини-футболу, организованный Управлением ФССП России по Республике Коми совместно с региональным отделением общества «Динамо» в память о футбольном матче 1943 года «На руинах Сталинграда».

Позади пять дней бескомпромиссной борьбы десяти команд — членов «Динамо».

Судебные приставы, которые год назад не вышли из своей подгруппы, в этом году сделали большой шаг вперед: три победы и одна ничья вывели футболистов-любителей на 4 место.

На третьем месте — коллектив УФСИН России по Республике Коми, на втором — команда МВД по Республике Коми, на первом — росгвардейцы.

Следующие соревнования, в которых примет участие команда УФССП России по Республике Коми, — не за горами. В последние дни мая турнир памяти героев Сталинграда между командами сотрудников органов принудительного исполнения состоится в Санкт-Петербурге.