✳ Вести Тимана. Сосногорск | 31.05.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — 35 ЛЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ

35 лет назад в Сосногорске была создана городская организация инвалидов Организация пользуется и грантовой поддержкой, и субсидиями. Налажено межведомственное взаимодействие, что тоже идет на пользу социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.

04:15 — БИБЛИОНОЧЬ ПО-СОСНОГОРСКИ

Ежегодная акция «Библионочь» в это году прошла в России уже 12-ый раз. Тема акции в этом году – читаем вместе. В Центральной городской библиотеке имени Якова Рочева.

10:21 — СОСНОГОРСКИЕ БИБЛИОСУМЕРКИ

Пока над всей Россией спустилась «Библионочь», сосногорская городская детская и юношеская библиотека погрузилась в «Библиосумерки». Гостями проводников юных горожан в мир знаний стали самые любознательные девчонки и мальчишки железнодорожной части Сосногорска.