✳ Вести Тимана. Сосногорск | 31.05.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — 35 ЛЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
35 лет назад в Сосногорске была создана городская организация инвалидов Организация пользуется и грантовой поддержкой, и субсидиями. Налажено межведомственное взаимодействие, что тоже идет на пользу социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.
04:15 — БИБЛИОНОЧЬ ПО-СОСНОГОРСКИ
Ежегодная акция «Библионочь» в это году прошла в России уже 12-ый раз. Тема акции в этом году – читаем вместе. В Центральной городской библиотеке имени Якова Рочева.
10:21 — СОСНОГОРСКИЕ БИБЛИОСУМЕРКИ
Пока над всей Россией спустилась «Библионочь», сосногорская городская детская и юношеская библиотека погрузилась в «Библиосумерки». Гостями проводников юных горожан в мир знаний стали самые любознательные девчонки и мальчишки железнодорожной части Сосногорска.