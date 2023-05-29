✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.05.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — НА СТРАЖЕ ОТЧИЗНЫ

В минувшие выходные в Сосногорске прошло мероприятие, посвященное 105-й годовщине празднования Дня пограничника.

02:54 — #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

Подходит к концу всероссийское онлайн-голосование за общественные территории, которые могут быть благоустроены в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

05:19 — ОПОРА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

День российского предпринимательства в Сосногорске отметили торжественным собранием. Виновников торжества поздравил Ильдар Махмутов.

07:29 — МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ!

Надежда Мацулевич – успешный предприниматель. Вот уже 12 лет её цветочный магазин радует наших жителей. Идея открыть магазин к женщине пришла спонтанно.