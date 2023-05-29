✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.05.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — НА СТРАЖЕ ОТЧИЗНЫ
В минувшие выходные в Сосногорске прошло мероприятие, посвященное 105-й годовщине празднования Дня пограничника.
02:54 — #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС
Подходит к концу всероссийское онлайн-голосование за общественные территории, которые могут быть благоустроены в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
05:19 — ОПОРА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
День российского предпринимательства в Сосногорске отметили торжественным собранием. Виновников торжества поздравил Ильдар Махмутов.
07:29 — МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ!
Надежда Мацулевич – успешный предприниматель. Вот уже 12 лет её цветочный магазин радует наших жителей. Идея открыть магазин к женщине пришла спонтанно.